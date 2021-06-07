«Не йду з політики»: Притула оголосив про вихід із «Голосу»

Шоумен та волонтер, екскандидат у мери Києва Сергій Притула повідомив, що виходить із партії «Голос». Про це він написав 7 червня на своїй фейсбук-сторінці.

При цьому Притула підкреслив, що не планує припиняти політичну діяльність.

«Я оголошую про свій вихід з партії «Голос». Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення», – заявив він.

Притула опосередковано звинуватив у своєму виході з партії її керівництво, зазначивши, що «діалогу не вийшло».

«У випадку, коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати у розріз із бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитись позиція керівництва партії: очистити партійні ряди, розпочати процедуру застосування імперативного мандату, публічно засудити дії депутата тощо. Але відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на «зашкварні» голосування своїх депутатів на будь-якому рівні означає не лише толерування, але й погодження такої поведінки», – написав він, не уточнивши, втім, про які конкретно голосування йдеться.

Пресслужба «Голосу», своєю чергою, у поширеному повідомленні привітала Притулу «з тим, що він зрештою визначився зі своїми політичними планами». Також у партії зазначили, що вихід вимагає письмової заяви, і закликали його таку заяву подати.

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Сергій Притула приєднався до партії «Голос» перед парламентськими виборами 2019 року. Він був 30-м номером у списку і не пройшов до Верхвної Ради. На виборах мера Києва у жовтні 2020 року він посів третє місце.

У квітні Сергій Притула в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що хоче стати новим головою партії «Голос». На це голова партії Кіра Рудик заявила, що «партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота».

Із березня минулого року партію очолює Кіра Рудик, яка змінила на цій посаді Святослава Вакарчука. Близько року потому 10 із 20 депутатів фракції «Голос» виступили з відкритим листом, в якому закликали переобрати керівництво партії.