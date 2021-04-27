«Партійна робота – не виступи у клубах» – Рудик про бажання Притули очолити «Голос»

Очільниця партії «Голос» Кіра Рудик відреагувала на заяву шоумена Сергія Притули очолити партію «Голос».

«Я пишаюся тим, що партія «Голос» є партією, яка долучає людей до політики. Пан Притула з нами півтора роки. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоубізнесової кар’єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити «Голос». Звичайно, це добре, що у людини у партії «Голос» є такі активні амбіції. Водночас маю зауважити, що ми будемо діяти винятково згідно з нашими процедурами: наш з’їзд відбудеться, як і заплановано, в середині літа, і він вирішить, чи мають ці амбіції право на існування», –наголосила Рудик у коментарі Радіо Свобода.

За словами очільниці «Голосу», на попередньому з’їзді партії вона отримала 90 відсотків підтримки і, на її думку, зараз ця підтримка зберігається.

«У нас є певні політичні амбіції у людей. Це, звичайно, дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних, активних людей. У нас у партії люди із шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні (як, наприклад, Святославу Вакарчуку), ведуть за собою людей. Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається», – вважає Рудик.

За її словами, всі процеси, які наразі відбуваються у партії, є «хворобою росту» і обов’язково минуть. Рудик також наголосила, що розбіжностей щодо ціннісних орієнтирів у «Голосі» нині немає.

Напередодні шоумен, волонтер і партієць «Голосу» Сергій Притула в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що хоче стати новим головою партії, членом якої є.

Із березня минулого року партію очолює Кіра Рудик, яка змінила на цій посаді Святослава Вакарчука. Нещодавно 10 із 20 депутатів фракції «Голос» виступили з відкритим листом, в якому закликали переобрати керівництво партії.