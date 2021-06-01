У «Голосі» готують новий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу – попередній відкликали

Народна депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина анонсувала новий законопроєкт, який передбачає легалізацію застосування канабісу в медичних цілях – про це вона розповіла в коментарі Радіо Свобода.

Попередній аналогічний проєкт закону №4553 парламентарка подала в грудні 2020 року. Як вона пояснила, після його реєстрації представники «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький, Олександр Санченко та Галина Третьякова подали кожен по альтернативному документу.

«Оскільки розгляд у парламенті альтернативних законопроєктів може фактично поховати і основний, бо депутати просто не розберуться, за який голосувати, чому – ми вирішили на базі комітету з питаня здоров’я нації створити робочу групу, яка працювала всі ці місяці, щоб зробити спільний текст із тих чотирьох, які були подані. Ми фактично з авторами обговорювали основні позиції, щоб всі вийшли на спільний текст», – розповіла Стефанишина.

Говорячи про його відмінність від свого попереднього документу, парламентарка розповіла, що в документі уточнений допустимий рівень тетрагідроканабінолу в промислових коноплях – 0,2%, як у Європейському Союзі (з можливістю адаптувати цю цифру до змін у законодавстві ЄС, якщо вони будуть).

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Крім того, планується дозвіл на вирощування конопель із вмістом ТГК до 1% на відкритому ґрунті, із більшим – тільки в теплицях, за складнішою процедурою.

Документ також передбачатиме створення уповноваженого органу з представників лікарської спільноти, який займатиметься ліцензуванням і контролем.

«Уточнили багато речей, наприклад, вимоги щодо видачі дозволів на використання приміщень для зідйснення діяльності, пов’язаної з обігом медичного канабісу, забезпечили простежуваність, електронний реєстр, маркування. Це й раніше було, але ми краще прописали ці норми. Це основне, дискусія була навколо рівня ТГК, а так, у принципі, за основу був узятий наш текст», – каже депутатка.

Основною новацією законопроєкту, який вона подавала в грудні, було створення можливості законно застосовувати канабіс у медичних цілях, регулювання його вирощування в Україні та використання конопль для наукових досліджень.

«Але все це відбувається під досить суворим контролем, ми прописуємо, що буде простежуваність самих лікарських засобів сувора, будуть рецепти, електронні реєстри, плюс, звичайно, Національна поліція матиме можливість це контролювати», – наголошує вона.

Легалізувати медичний канабіс намагалася колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун на рівні постанови, також відповідний законопроєкт розглядав парламент 8 скликання, проте він так і не був ухвалений. Стефанишина згадує, що окремі деталі цього документу були використані в новому проєкті.

Вона пояснює спротив легалізації медичного канабісу тим, що її сприймають як спробу легалізувати рекреаційне вживання.

«Всім, хто чує слово «коноплі», «канабіс», здається, що ми говоримо про те, щоб використовувати це в рекреаційних цілях. Насправді ні, ми говоримо про медичні коноплі, і це потрібно всім пояснювати дуже чітко. Друге – це супротив нашої правоохоронної системи, бо це теж питання до контролю, до того, як у нас взагалі цей наркотичний бізнес працює в тому числі за сприяння поліції, тому в них тут дуже багато таких застережень, зауважень, вони теж гальмували весь цей час і я думаю, що й далі будуть (гальмувати – ред.) цей процес», – припустила представниця «Голосу».

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Також спротив легалізації, за спостереженням депутатки, був з боку релігійних спільнот, однак предстоятель Православної церкви України Епіфаній вже заявляв, що церква не заперечує проти винятково медичного застосування конопель.

Стефанишина додала, що до вечора 1 червня триває збір підписів під законопроєктом – вже підписалися понад 10 депутатів, у тому числі автори попередніх альтернативних законопроєктів та голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький («Слуга народу»). Вона припустила, що документ зареєструють 2 червня.

У квітні Кабінет міністрів виключив два препарати на основі канабісу з переліку заборонених речовин.

У грудні 2020 року комісія ООН із наркотичних засобів вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.