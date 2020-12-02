Комісія ООН вилучила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків – NYT

Комісія ООН із наркотичних засобів 2 грудня вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі, таких, як героїн, повідомляє The New York Times. Це рішення може відкрити шлях для розширення досліджень і медичного використання марихуани.

Під час голосування Комісії з наркотичних засобів, яка базується у Відні й включає представників 53 держав-членів, розглянули низку рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо перекласифікації канабісу та його похідних.

При цьому, як пише видання, увага зосереджувалася на ключовій рекомендації щодо вилучення канабісу із Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він перебував разом із небезпечними наркотиками, які викликають залежність, такими як героїн.

«Успіхом цього голосування людство завдячуватиме Україні, чиєю позицією сьогодні стало «утриматися». Якби представник України солідарно з пулом Російської Федерації проголосував «проти», історичне рішення не було б ухвалено», – йдеться в повідомленні на сторінці Маршу Свободи, українського руху за легалізацію канабісу.

Згідно з проведеним навесні опитуванням, 39% українців виступають за легалізацію марихуани в медичних цілях для отримання додаткових коштів для підтримки економіки в кризу, 49% респондентів виступають проти.