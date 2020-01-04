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05 січня 2020, Київ 00:34
Новини | Суспільство

Епіфаній розповів про ставлення ПЦУ до легалізації медичної марихуани

Епіфаній про марихуану: коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо

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Православна церква України наразі «не вникала» у питання легалізації медичної марихуани, заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Загалом ми поки що не вникали у це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство. І ми підтримуємо ті речі, які є корисними для збереження здоров’я людини. Зараз поки що ще держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроєкту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо», – сказав Епіфаній.

У травні народні депутати восьмого скликання зареєстрували законопроєкт, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини й марихуани. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, восьме скликання Верховної Ради не встигло розглянути цей документ, і 28 липня він був відкликаний.

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