За траву гроші: ринок марихуани у США та арешт вихідця з України

Todd Prince Вашингтон – Пом’якшення обмежень на продаж канабісу у США створює можливості для запаморочливого збагачення буквально за ніч. Це нагадує часи занепаду комунізму, коли всі кинулися захоплювати активи і в великій частині світу раптово відкрилася можливість вести бізнес – легально чи нелегально. Тому не дивно, що нині деякі капіталісти з колишніх радянських держав хочуть своєї частки в цій діяльності. Серед них – Лев Парнас та Ігор Фруман, двоє бізнесменів, народжених в СРСР, – яких затримали 9 жовтня, якраз коли вони збиралися сісти на літак і вилетіти зі США з квитками в один бік, і арештували за підозрою в низці злочинів, серед яких порушення правил фінансування політичних кампаній (пізніше обидва вийшли на волю під значну заставу).

У федеральному обвинуваченні, що було оголошене наступного дня, стверджується, що Парнас і Фруман, разом зі ще двома людьми, здійснювали нелегальні донорські внески в політичні кампанії за гроші росіянина, який намагався забезпечити собі ліцензії на роздрібний продаж марихуани в багатьох штатах США. Парнас і Фруман, обидва громадяни США, пов’язані з Руді Джуліані, колишнім мером Нью-Йорка, а нині особистим юристом президента США Дональда Трампа і центральною фігурою в розслідуванні щодо імпічменту президента, яке зосереджене головно на контактах із посадовцями України.

Серед інших, як стверджується, їхніх нелегальних внесків у політичні кампанії, за даними обвинувачення, були й намагання перевести кошти неназваного російського бізнесмена, якого позначено як «Іноземний громадянин 1», на фінансування кампаній американських політиків, що їх вони вважали вирішально важливими для їхніх планів на бізнес у галузі рекреаційної марихуани у США. Слова «російський бізнесмен» не обов’язково викликають асоціації з марихуаною – радше з нафтою, газом, алюмінієм чи сталлю. Але насправді, каже фахівець у цій галузі, такий зв’язок може бути цілком природним. «Кожного десятиліття виникає якась велика можливість, яка дає різке зростання і змінює світ, і в нинішній період часу це галузь, пов’язана з канабісом», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Трой Дейтон, директор дослідницької фірми в галузі канабісу з Сан-Франциско The Arcview Group.

Різниця ж між нинішнім моментом із канабісом і попередніми ринковими можливостями, такими, як бум навколо розвитку інтернету в другій половині 1990-х років, у тому, що нині рушійною силою є не інновація, а політична зміна, каже він. «Таким чином, це більше нагадує падіння Берлінського муру чи відкриття торгівлі з Китаєм», – каже Дейтон. Китайський керівник Ден Сяопін здійснив наприкінці 1970-х років економічні реформи, що перетворили нужденну країну на другу за потугою економіку світу лише за кілька десятиліть. А занепад комунізму у Східній Європі 1989 року і розпад Радянського Союзу на два роки пізніше ввів у світову економіку понад 400 мільйонів людей, що створило можливість заробити «швидкий долар» – чи й мільярди доларів – у найрізноманітніших секторах, від банківської справи до продуктів споживання й нерухомості. Гостра конкуренція Починаючи з 2012 року, одинадцять штатів США і столичний округ Колумбія (фактично місто Вашингтон) легалізували рекреаційну марихуану для мільйонів людей. Це створило цілу галузь, обсяги продажів якої, як очікують, цього року сягнуть 13 мільярдів доларів. А на 2024 рік цей прогноз, за оцінками компанії Arcview, зросте до 35 мільярдів. Для дистрибуції канабісу у США необхідні ліцензії. І перед галуззю вирощування і виробництва марихуани у США постає виклик, схожий на той, який пережили уряди колишніх радянських республік і держав-сателітів СРСР у 1990-х роках, коли там розпродували державні активи, в тому числі ліцензії на видобування копалин: щоб отримання таких ліцензій було прозорим і чесним процесом. У Росії, Україні і ще низці держав регіону частина з найжаданіших активів держави відійшла «своїм людям» за вкрай заниженими цінами, що створило вузький клас скоробагатьків. Це призвело до величезних диспропорцій у багатстві людей і заплямувало перехід до капіталізму в очах мільйонів, які почувалися обділеними. У США штати пропонують обмежені кількості ліцензій на вирощування, виробництво і продаж продуктів із марихуани, що створює гостру конкуренцію за кожну з них.

У штаті Невада серед перших, хто здобув такі ліцензії, були керівники казино, юристи, лобісти, колишні посадовці і їхні родичі. Коли цей штат у 2018 році провів аукціон іще на 64 ліцензії на продаж марихуани, на нього надійшло 462 заявки. Врешті Невада видала 61 ліцензію 17 компаніям, що викликало судові позови від компаній, яким нічого не дісталося, зі звинуваченнями в «поширеній корупції» серед посадовців, включно з отриманням ними хабарів. Ці події привернули увагу до того, які великі прибутки можна здобути, отримавши ліцензії в Неваді – особливо ж у Лас-Вегасі, центрові ігрової галузі й розваг, найбільшому місті штату й одному з найпривабливіших місць у США для туристів. Чотири компанії виробництва канабісу в Неваді, яких іще не існувало кілька років тому, 2018 року були продані за суми від 40 мільйонів до 290 мільйонів доларів.

Як мовиться в обвинуваченні, Парнас, родом із України, і Фруман, родом із Білорусі, а також громадянин України Андрій Кукушкін і американець Дейвід Коррея «планували створити бізнес у галузі рекреаційної марихуани, який би фінансувався «Іноземним громадянином 1», що вимагало отримати доступ до ліцензій на продаж марихуани» в кількох штатах, включно з Невадою.

Усі четверо зустрілися з неназваним російським бізнесменом, позначеним як «Іноземний громадянин 1», у Лас-Вегасі на початку вересня 2018 року, щоб обговорити цю оборудку, мовиться в документі. Кукушкін і Коррея зареєстрували компанію в Неваді в вересні 2018-го, але не вклалися в терміни подачі заявок на приблизно 64 ліцензії, які тоді пропонувалися. Кукушкін, колишній інвестиційний банкір у базованій у Москві інвестиційній компанії «Ренесанс Капітал», яка розвинула біржовий ринок у Росії в 1990-х роках, уже робив на той час інвестиції в фірму в галузі канабісу в Каліфорнії. Його партнером був Андрій Муравйов, колишній президент цементної компанії з Сибіру, свідчить цивільний позов, поданий раніше цього року в тому штаті. Муравйов у багато разів примножив свої статки, які він зробив у 2000-х роках на виробництві цементу, завдяки інвестиціям у високі технології. Він допоміг підтримати венчурну фірму Run Capital із Кремнієвої долини. До Муравйова, який живе в Москві, не вдалося додзвонитися, щоб попросити про коментар. Легко зловживати Росіяни були серед перших інвесторів у такі ринки канабісу, як штат Колорадо, який легалізував марихуану для рекреаційного використання 2012 року і став одним із перших двох штатів, які пішли на цей крок, каже Радіо Свобода Кріс Волш, засновник і редактор провідного видання в цій галузі MJBizDaily. Так що зацікавленість неназваного російського інвестора в тому, щоб заплатити за отримання ліцензій, не була чимсь незвичним. І зовсім не обов’язково, що його команда планувала, як стверджується в обвинуваченні, збільшити його шанси на успіх із ліцензіями, коли робила внесок в 1 мільйон доларів у політичні кампанії у штаті і загальноамериканського рівня. У серпні 2019 року Федеральне бюро розслідувань висловило занепокоєння щодо корупції при видачі ліцензій у галузі канабісу у США, особливо в західних штатах – до яких належить і Невада. Там ліцензії обходилися іноді в суми аж до 500 тисяч доларів, повідомили в ФБР.