ВУКРАЇНІ | Конопляна долина

Провінційне місто Глухів уже багато років відоме на увесь світ своєю унікальною коноплею. Тут, на полях, місцеві фермери вирощують сотні гектарів канабісу, є завод із переробки коноплі та навіть науково-дослідний інститут луб'яних культур, який не один десяток років займається селекцією канабісу. Навіть мер Глухова займається конопляним бізнесом. От лише українське законодавство наразі не дозволяє вченим розвивати конопляну галузь, а фермерам збільшувати масштаби посівів. Страждають і хворі, які лікуються за допомогою цієї рослини. Через заборону медичного канабісу вони вимушені лікуватися нелегально. Чи готова Україна до легалізації коноплі? І наскільки це може бути вигідно країні?