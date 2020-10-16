Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
16 жовтня 2020, Київ 11:58
Відео

#ВУКРАЇНІ | Конопляна долина

#ВУКРАЇНІ | Конопляна долина
Embed
#ВУКРАЇНІ | Конопляна долина

No media source currently available

0:00 0:25:35 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Провінційне місто Глухів уже багато років відоме на увесь світ своєю унікальною коноплею. Тут, на полях, місцеві фермери вирощують сотні гектарів канабісу, є завод із переробки коноплі та навіть науково-дослідний інститут луб'яних культур, який не один десяток років займається селекцією канабісу. Навіть мер Глухова займається конопляним бізнесом. От лише українське законодавство наразі не дозволяє вченим розвивати конопляну галузь, а фермерам збільшувати масштаби посівів. Страждають і хворі, які лікуються за допомогою цієї рослини. Через заборону медичного канабісу вони вимушені лікуватися нелегально. Чи готова Україна до легалізації коноплі? І наскільки це може бути вигідно країні?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG