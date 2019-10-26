«Конопляний марш»: У Києві вимагали легалізувати медичне використання канабісу

У центрі Києва 26 жовтня 2019 року відбувся «Конопляний марш свободи». Активісти руху за декриміналізацію канабісу та люди із захворюваннями, симптоми яких може полегшити медичний канабіс, пікетували спершу Кабінет міністрів України, а потім будівлю Верховної Ради.

За словами учасника маршу, активіста руху за легілізацію медичного канабісу Тараса Ратушного, мітингарі зібралися, аби вимагати від парламенту внести на розгляд законопроєкт про медичне застосування канабісу, який зокрема 17 жовтня цього року анонсував народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

Учасники маршу підкреслюють, що основна їхня вимога – легалізація передусім медичного канабісу. Вони вказують зокрема на те, що в Україні дозволене застосування морфіну в медичних цілях, натомість канабіс заборонено навіть вивчати.

У травні народні депутати попереднього скликання зареєстрували законопроєкт, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, ІІХ скликання Верховної Ради не встигло розглянути цей документ, і 28 липня він був відкликаний.