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26 Жовтень 2019, Київ 20:10
Новини | Події

«Конопляний марш»: У Києві вимагали легалізувати медичне використання канабісу

У центрі Києва 26 жовтня 2019 року відбувся «Конопляний марш свободи». Активісти руху за декриміналізацію канабісу та люди із захворюваннями, симптоми яких може полегшити медичний канабіс, пікетували спершу Кабінет міністрів України, а потім будівлю Верховної Ради.

За словами учасника маршу, активіста руху за легілізацію медичного канабісу Тараса Ратушного, мітингарі зібралися, аби вимагати від парламенту внести на розгляд законопроєкт про медичне застосування канабісу, який зокрема 17 жовтня цього року анонсував народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

Учасники маршу підкреслюють, що основна їхня вимога – легалізація передусім медичного канабісу. Вони вказують зокрема на те, що в Україні дозволене застосування морфіну в медичних цілях, натомість канабіс заборонено навіть вивчати.

У травні народні депутати попереднього скликання зареєстрували законопроєкт, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, ІІХ скликання Верховної Ради не встигло розглянути цей документ, і 28 липня він був відкликаний.

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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «​engagement»​.

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