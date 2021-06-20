Медичний канабіс хочуть легалізувати. Хто за, а хто проти? А головне – чому?

В Україні хочуть легалізувати медичний канабіс! Це що, тепер вживати легкі наркотики буде законно? Ні, переконують автори відповідного законопроєкту. Канабіс є складником деяких медичних препаратів, які в Україні нелегальні, але потрібні багатьом українцям із тяжкими хворобами. Розповідаємо, хто за, а хто проти нового законопроєкту, та які в них аргументи.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький запевняє, що новий законопроєкт пропонує легалізувати лише медичний канабіс. І в жодному разі не йдеться про легалізацію рекреаційних наркотиків.

«Ми не говоримо про варіант Нідерландів, де люди заради розваги використовують канабіс. Ми кажемо про медичний канабіс, який вкрай необхідний нашим дітям, які хворі на дуже багато онкологічних захворювань. Це потрібно нашим атошникам, які пройшли війну з Росією. Потрібно дуже багатьом людям. При дуже приблизному підрахунку, це не менше ніж два-три мільйони громадян України», – сказав Радуцький на мітингу перед Радою, де 2 червня презентували законопроєкт.

Медичний канабіс вкрай необхідний нашим дітям, які хворі на дуже багато онкологічних захворювань. Це потрібно нашим атошникам, які пройшли війну з Росією. Загалом 2-3 мільйонам громадян України

Серед українців і українок, яким потрібні препарати на основі канабісу, також і близько 20 тисяч дітей із важкою формою епілепсії.

Медичний канабіс також є складником препаратів, які потрібні онкохворим та пацієнтам із хворобою Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом, псоріазом, депресією, тривожними станами тощо. Канабіс потрібний також мільйону паліативних хворих в Україні.

Усі вони змушені купляти ліки на основі канабісу нелегально з-за кордону. Аби узаконити ввезення, виробництво та дослідження цих препаратів в Україні, 2 червня група депутатів Верховної Ради презентували і зареєстрували спільний законопроєкт. Новий текст – не перша версія подібного проєкту, проте зараз депутатам із різних фракцій вдалося домовитися про принципові положення.

Наприклад, про те, що вміст тетрагідроканабінолу у препаратах, які легалізують, не перевищуватиме 0,2%. Що це таке, нам пояснила співавторка законопроєкту Олександра Устінова.

«Це та речовина, яка дає так званий high-ефект. В медичному канабісі дуже низький цей вміст. Ми закладали до 0,2 – це технічний канабіс, те, що і так є в Україні: в нас там лапті плетуть з канабісу, сумочки роблять. До 1 % – це дозволена в Європейському союзі кількість тетрагідроканабінолу, яка може бути в канабісі, коли людина не отримує high-ефекту, але який дає розслабляючий ефект, який якраз і потрібен при епілепсії та інших хворобах», – пояснює Устінова.

Під новим законопроєктом поставили підписи 82 депутати з різних фракцій. Зокрема, з «Голосу», «Європейської солідарності» та «Слуги народу». Однак у парламенті існує й супротив ініціативі.

Наприклад, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко ще напередодні місцевих виборів восени 2020 року закликала провести референдум і визначити, чи підтримують українці ідею легалізації медичного канабісу. Щоправда, сама Тимошенко не мала сумнівів, що йдеться не про медичні препарати, а саме про легкі наркотики.

«Вже є план, який неодноразово був озвучений, – це легалізація наркоти. Це акція, яка робиться проти української нації, проти української держави. Тому треба не на «потішних опитуваннях» про це запитувати у людей. Для таких речей існує референдум», – казала Юлія Тимошенко в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» у жовтні 2020 року.

Вже є план, який неодноразово був озвучений, – це легалізація наркоти. Це акція, яка робиться проти української нації, проти української держави

«В Опозиційній платформі – За життя» на запит Радіо Свобода відповіли, що поки законопроєкт не розгляне профільний комітет, позицію у фракції не узгоджуватимуть. Однак, раніше депутати вже висловлювалися щодо ймовірного закону про легалізацію медичного канабісу.

«Я точно знаю, що можливість використовувати будь-які ліки з наркотичною складовою – це прерогатива Кабінету міністрів України і регулюється постановою Кабінету міністрів», – сказав у 2020 році депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич в ефірі програми Свобода Live на Радіо Свобода.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів виключив два препарати на основі канабісу з переліку заборонених речовин. Проте ліки насправді містять не сам канабіс, а його хімічну копію, і через це коштують значно дорожче, заявили у благодійній організації «100% Життя».

«Навіщо потрібна хімічна копія рослини, якщо ця рослина росте сама по собі, а ліки з неї коштуватимуть 20 доларів замість 600 та 2000 доларів – як це відбувається з «дронабінолом» і «набіксімолсом», зазначеним у постанові? Це мені нагадує, як зробити штучний бензин і продавати його по 600 доларів за літр, тоді як є нафта, і з неї можна робити бензин по долару», – сказав у коментарі агенству «Інтерфакс-Україна» Дмитро Шерембей, голова «100% Життя».

Депутат від «Слуги Народу» Максим Бужанський вважає, що легалізація медичного канабісу призведе до поширення легких наркотиків у країні.

«Я проти того, щоб перетворювати нашу країну у полігон для вирощування наркотиків... Можна було просто рішенням Кабінету Міністрів розширити перелік препаратів, як і дозволи для застосування. Кабінет Міністрів це зробив – розширив перелік. Тобто питання із забезпеченням хворих вирішене таким чином... Щойно у розмові звучить фраза «а давайте його [канабіс] ще й вирощувати», про хворих у такому випадку можна забути. Йдеться не про них, йдеться про вирощування, тобто йдеться про бізнес, який намагається закамуфлювати під допомогу онкохворим», – сказав у коментарі Радіо Свобода Бужанський.

Щойно у розмові звучить фраза «а давайте його [канабіс] ще й вирощувати», про хворих у такому випадку можна забути. Йдеться не про них, йдеться про вирощування, тобто йдеться про бізнес, який намагається закамуфлювати під допомогу онкохворим

Законопроєкт №5596, який презентували 2 червня, дійсно пропонує дозволити бізнесу вирощування канабісу і виробництво ліків на його основі, а науковці зможуть досліджувати ці препарати. Автори законопроєкту переконують, що за цим встановлять суворий контроль.

«Кожен кущ, який будуть вирощувати у медичних цілях, матиме GPS-трекер, і Національна поліція зможе відслідковувати шлях від виробника до хворого. В жодному разі препарати не відпускатимуть ніяк, окрім як за електронним рецептом. Це буде подвійний контроль Міністерства внутрішніх справ і МОЗ», – сказав на мітингу 2 червня Михайло Радуцький.

Раніше і сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловився на підтримку легалізації саме медичного канабісу в Україні.

«Я не проти, щоб канабіноїди видавали за рецептом. Канабіноїди – це елементи витяжки з марихуани, які наявні в таблетках і які видаються за електронним рецептом у випадку, якщо людині потрібно полегшити біль. Але я категорично проти, щоб дозволити вирощувати на підвіконні два горщики марихуани й за необхідності покурювати», – сказав Аваков в інтерв'ю Дмитру Гордону у березні 2021 року.

Проте, антипатики проєкту все одно не вірять, що суворий контроль над вирощуванням канабісу зможе запобігти наркобізнесу.

«Поліція в нас не найкращим чином справляється з поширенням наркотиків. На кожному паркані висить адреса Telegram-каналу, і ці дійсно дуже важко побороти, навіть за великого бажання. Я не бачу у Нацполіції можливості на цю мить боротися з цим. Я не вірю в ефективність якогось органу, який ще не існує, який раптом впорається», – сказав Максим Бужанський.

На користь легалізації медичного канабісу часто лунає й інший аргумент – економічний.

«Ми говоримо про те, що в нас величезна фарміндустрія, ми можемо виробляти, і це значно здешевить ці препарати. Якщо в майбутньому буде все ОК, можна буде навіть експортувати, і Україна зможе на цьому гроші заробляти», – сказала у коментарі Радіо Свобода членкиня фракції «Голос» Олександра Устінова.

9 червня законопроєкт одностайно схвалили у профільному комітеті. Якщо його винесуть у сесійну залу, на документ чекає ще два читання. А поки мільйони українців шукають шляхи, як дістати необхідні ліки на основі канабісу.

Над матеріалом додатково працювала Аліна Шененко.