Львівщина: СБУ викрила накроугруповання, до якого входили працівники поліції

На Львівщині Служба безпеки України блокувала діяльність наркоугруповання, членами якого були кілька працівників поліції – діючі та колишні, зокрема, заступник начальника одного з відділів. Про це повідомили в СБУ.

«Досудове розслідування встановило, що зловмисники налагодили реалізацію у місті амфетаміну, «Альфа PVP» та героїну. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів збуту «товару» місцевим наркозалежним. Крім фінансової «зацікавленості», поліцейські у такий спосіб штучно нарощували показники службової діяльності», – мовиться у повідомленні.

Правоохоронці затримали трьох ймовірних зловмисників, одному з них уже повідомили про підозру та вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство у справі триває. Правоохоронці проводять обшуки за місцем роботи та за адресами проживання фігурантів справи.