У Раді оголосили про виключення Шевченка зі фракції «Слуги народу»

У Верховній Раді оголосили про виключення народного депутата Євгенія Шевченка зі фракції «Слуга народу». На засіданні 1 червня про це оголосив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Шевченка виключили зі фракції після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка щодо затримання ексредактора опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі.

«Це рішення давно стояло на голосуванні, ще після ситуації із візитом (до Білорусі – ред.). Частина колег вагались. Останні події, мабуть, пришвидшили визначення колег. Розмови були завжди, в нього своя позиція, теж була завжди», – прокоментував раніше Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Євгеній Шевченко раніше прокоментував своє виключення у фейсбуці. «Нарешті мене виключили з фракції «Слуга народу». Ми підемо своїм шляхом», – написав він.

Після затримання білоруською владою Протасевича, Шевченко висловив підтримку білоруському режиму.

Спершу він оприлюднив спільне з Лукашенком фото і підписав його «Бацька вам не Янукович!», а потім опублікував ще один пост про те, як підтримує дії Лукашенка.

МЗС України у той час публічно заявило позицію держави: затримання журналіста Романа Протасевича є «черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади», і закликало до звільнення затриманого.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.