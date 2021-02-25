«Слуга народу» не веде переговорів із «Голосом» щодо коаліції – Корнієнко

Фракція «Слуга народу» не веде переговорів з фракцією «Голос» щодо парламентської коаліції. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив голова політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Слуга народу» справді системно співпрацює з «Голосом» у важливих для країни питаннях. Ми напрацьовуємо спільні законопроєкти, підтримуємо важливі ініціативи одне одного…. Але йдеться виключно про конструктивну співпрацю парламентських сил. Розмови про об’єднання в коаліцію – це перебільшення. Наразі жодних переговорів про це ми не ведемо», – заявив Корнієнко.

Він додав, що парламентська робота – це спільна робота в інтересах виборців.

«До того ж, у наших політсил є багато світоглядних точок дотику», – зауважив депутат.

У пресслужбі партії «Голос» не назвали прізвища осіб, із якими, за словами голови партії Кіри Рудик, велися перемовини щодо коаліції.

«У інтерв’ю (Кіри Рудик – ред.) поки вся інформація. Яку ми готові повідомити публічно», – зазначив речник партії «Голос» Ярема Дух.

Раніше Кіра Рудик заявила, що представники «Слуги народу» та Офісу президента України періодично провадять переговори з «Голосом» щодо можливості об’єднання у парламентську коаліцію.

«Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції – ред.). Час від часу на мене виходять представники або Офісу (президента – ред.), або партії «Слуга народу» з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля», – розповіла Рудик.

Заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук повідомила, що не вела жодних переговорів з лідеркою партії «Голос» Кірою Рудик щодо парламентської коаліції.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією «Батьківщина» у Верховній Раді. Він заявив про це 1 лютого в Києві.

«Щодо коаліції ми нічого не обговорювали. Але все можливо в країні», – сказав Арахамія.

Він додав, що «Слуга народу» ще не працювала в режимі коаліції, і для монобільшості це може бути незвично, бо потрібно узгоджувати більше питань.