В «Слузі народу» відреагували на заяву Кіри Рудик щодо коаліції з «Голосом»

Заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук заявила, що не вела жодних переговорів з лідеркою партії «Голос» Кірою Рудик щодо парламентської коаліції. Про це вона повідомила в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

«Не можу (прокоментувати – ред.), бо я з нею такі переговори жодного разу не вела. Можливо, хоча би пані Рудик прізвища переговорників наведе», – зазначила Кравчук.

Раніше Кіра Рудик заявила, що представники «Слуги народу» та Офісу президента України періодично провадять переговори з «Голосом» щодо можливості об’єднання у парламентську коаліцію.

«Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції – ред.). Час від часу на мене виходять представники або Офісу (президента – ред.), або партії «Слуга народу» з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля», – розповіла Рудик.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією «Батьківщина» у Верховній Раді. Він заявив про це 1 лютого в Києві.

«Щодо коаліції ми нічого не обговорювали. Але все можливо в країні», – сказав Арахамія.

Він додав, що «Слуга народу» ще не працювала в режимі коаліції, і для монобільшості це може бути незвично, бо потрібно узгоджувати більше питань.