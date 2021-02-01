Арахамія про можливу коаліцію з «Батьківщиною»: нічого не обговорювали, але все можливо

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією «Батьківщина» у Верховній Раді. Він заявив про це 1 лютого в Києві.

«Щодо коаліції ми нічого не обговорювали. Але все можливо в країні», – сказав Арахамія.

Він додав, що «Слуга народу» ще не працювала в режимі коаліції, і для монобільшості це може бути незвично, бо «потрібно більше питань узгоджувати».

«Але що стосується потенційно коаліційної угоди: чи з Тимошенко, чи з якоюсь іншою фракцією чи групою – це відкритий діалог», – сказав голова фракції «Слуга народу».

Раніше сьогодні Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання про можливе створення коаліції з фракцією «Слуга народу» і депутатською групою «Довіра», сказала: «Якщо таке об’єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об’єднання, заради того, щоб врятувати Україну й українську націю, ми будемо в цьому брати участь.