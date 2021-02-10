«На килимі» в президента: для чого Зеленський викликає на Банкову «слуг», які голосують всупереч фракції?

Увечері 9 лютого в Офісі президента відбулася зустріч Володимира Зеленського з групою депутатів від «Слуги народу». Про це, з посиланням на власні джерела, повідомило кілька ЗМІ.

Чому президент вирішив викликати «слуг народу» до себе «на килим»? Чи не є це втручанням у діяльність парламенту з боку Банкової? І чи є під загрозою подальше існування монокоаліції?

Що хотів Зеленський від депутатів?

Радіо Свобода поспілкувалось з кількома представниками «Слуги народу», які були присутніми на вищезгаданій зустрічі.

За їхніми словами, крім президента, також прийшли голова Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак та перший помічник Зеленського Сергій Шефір.

Усього участь у зустрічі взяли близько 20 «слуг народу» (переважно мажоритарників). При чому це були представники різних груп.

За свідченням співрозмовників Радіо Свобода з лав монобільшості, бесіда мала «понятійний характер» і стосувалась не конкретно ситуації з проваленими голосуваннями за призначення Юрія Вітренка (якого вже двічі пропонували Раді призначити міністром енергетики та першим віцепрем'єром), а «системної роботи» монобільшості загалом: президент хотів розуміти, чому в низці питань, які виносяться на розгляд до сесійної зали, ці депутати демонструють відмінну від фракції позицію. Наголошував, що вони «припинили бути командою» і він «не хоче відкладати проблему «у довгий ящик» (особливо, коли за останні тижні «почав наводити порядок»).

Прямого тиску, погроз чи вимог залишити фракцію з боку Зеленського, як стверджують присутні на зустрічі «слуги народу», не було, однак, за словами одного з депутатів, президент попросив кожного в подальшому щонайменше чітко пояснювати причини своїх відмов, щоб, якщо їхнє небажання голосувати було пов'язане з їхніми зобов'язаннями перед кимось, їм допомогли «вирішити всі питання».

Ще один представник монобільшості, котрий був учасником цієї зустрічі, розповів Радіо Свобода, що депутати зі свого боку дорікали Зеленському, мовляв, з багатьма із них у фракції і партії не рахуються і навіть ображають, залучаючи натомість до партійного будівництва тих, хто цього, на їхню думку, не заслуговує. Дехто з присутніх також скаржився на відсутність можливостей особистого спілкування з президентом із важливих питань.

За яким принципом відбирали депутатів?

Відповісти на запитання, за яким принципом відбирали депутатів, однозначно не можна.

За однією версією, збирали саме тих, хто не голосував за призначення Юрія Вітренка. Водночас співрозмовники Радіо Свобода зі «слуги народу», які брали участь в зустрічі, повідомляють про інші обставини. На їхню думку, зібрали депутатів, які останнім часом демонстрували свою окрему позицію з низки питань.

Також, за даними одразу кількох співрозмовників Радіо Свобода у «Слузі народу», на Банковій має відбутися щонайменше ще одна подібна розмова з президентом, на яку прийдуть ті депутати, які не змогли бути присутнім на зустрічі 9 лютого. Вона запланована на п'ятницю, 12 лютого.

Що кажуть в Офісі президента?

Радіо Свобода звернулося до Офісу президента за коментарем з приводу вищезгаданої зустрічі Володимира Зеленського з депутатами, однак поки що відповіді не отримало.

Чи є подібні дії президента прийнятними?

На думку політолога Миколи Давидюка, про тиск Зеленського на Верховну Раду в цьому випадку не йдеться. До того ж, відзначає він, в Україні традиційно склалося так, що президент де-факто має дещо більше повноважень, ніж прописано у Конституції.

«Це пов'язано бодай з тим, що у нас завжди президентські вибори відбуваються раніше за парламентські, тож президент отримує велику іменну фракцію у парламенті і це дає йому змогу неофіційно, кулуарно впливати на рішення, які нею ухвалюються», – говорить Давидюк.

На його думку, через понад півтора роки свого існування, монобільшість стала «тягарем для президента» і є частково винною в обвалі його особистого рейтингу.

Тож Зеленському, вважає Давидюк, необхідно якнайшвидше переформатовувати парламент, створивши нову коаліцію за участі не лише «Слуги народу», але й інших фракцій.

«Частина груп депутатів всередині монобільшості просто почали безповоротно реагувати на смски, які їм у месенджери надсилають олігархи щодо того, як їм голосувати чи не голосувати. Особливо олігархам подобається збивати закони, за які особисто ручається президент, бо таким чином вони перед ним награють свою важливість. Тому, щоб позбавитись цього олігархічного баласту, Зеленському просто необхідно замінити монобільшість на нормальний формат європейської коаліції», – зазначає експерт і додає, що для цього в президента є частина центристських або прозахідних сил, які готові були б йому допомогти рухатись вперед.

Але чи готовий сам Зеленський до такого переформатування?

За словами одного з присутніх на зустрічі 9 лютого «слуг народу», президент натякнув, що за потреби (наприклад, коли у важливих питаннях йому доведеться постійно домовлятись з іншими фракціями) він буде готовий навіть розпустити парламент.

Підтвердження цього з Офісу президента немає, але у листопаді 2020 року Володимир Зеленський публічно попереджав про таку можливість у разі «політичного колапсу».