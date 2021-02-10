У Стефанчука не коментують ймовірні наміри Зеленського зробити його спікером

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук наразі не коментуватиме інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито хотів би бачити саме його на посаді голови Верховної Ради замість чинного спікера Дмитра Разумкова, заявила в коментарі Радіо Свобода Марія Карабач, речниця Стефанчука.

Про те, що Зеленський нібито хотів би бачити Стефанчука на посаді голови Верховної Ради, посилаючись на анонімні джерела, повідомила «Українська правда».

«Позицію анонімних джерел ми не коментуємо, навіть якщо вони дуже достовірні», – сказала речниця.

Низка соціологічних рейтингів показує, що на наступних виборах президента голова Верховної Ради Дмитро Разумков міг би скласти конкуренцію нинішньому очільнику держави Володимиру Зеленському. Сам Разумков на запитання про те, чи має президентські амбіції, відповідає: «Працювати в цьому напрямку у мене сьогодні мети немає».

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв у коментарі Радіо Свобода, що президент Зеленський не бачить проблеми у тому, що член його команди й один із ідеологів «Слуги народу», чинний спікер парламенту Дмитро Разумков фігурує нині поруч із ним у рейтингах потенційних кандидатів в президенти.