10 депутатів «Голосу» вимагають обрати нове керіництво партії

Низка народних депутатів від партії «Голос» вимагає провести з’їзд партії та обрати нове керівництво. Про це йдеться в заяві від 29 березня, під якої підписалися 10 парламентарів.

Підписники звинуватили керівництво партії та фракції у використанні політичної сили «як інструменту для задоволення власних інтересів, самопіару, підігрування владі та олігархам, які намагаються знищити незалежну політичну силу».

Серед обставин, які стали приводом для заяви, автори перелічують:

законопроєкт 5253, співініціаторами якої виступили очільники фракції й партії і який «спрямований на зниження спроможності Національного агентства із запобігання корупції перевіряти партійні фінанси»

відмовою керівництва підписувати постанову про звільнення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової

нібито наявність перемов про коаліцію з партією влади «Слуга народу»

браком прозорості в діяльності партії

«Останній з’їзд партії, який відбувся у лютому 2021 року, через тиск керівництва партії пройшов із численними порушеннями та без проведення конференцій територіальних осередків, які йому мали передувати. Ініційовані керівництвом зміни до Статуту партії призвели до монополізації в руках голови партії всіх політичних, адміністративних, кадрових і фінансових ресурсів», – заявляють автори звернення.

Вони закликали однопартійців ініціювати новий з’їзд, на якому будуть розширені повноваження партійних осередків та відбудуться «нові прозорі й чесні вибори керівництва партії, які дадуть можливість перезапустити роботу партії та фракції «Голос».

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Під заявою підписалися Олександра Устінова, Соломія Бобровська, Ольга Стефанішина, Володимир Цабал, Юлія Клименко, Андрій Шараськін, Наталія Піпа, Ярослав Юрчишин, Галина Василенко та Роман Лозинський.

Партію «Голос», засновану Святославом Вакарчуком, очолює Кіра Рудик. Фракцію очолює Ярослав Железняк, який у січні змінив на цій посаді Сергія Рахманіна.

Радіо Свобода звернулося по коментар щодо ситуації до прессекретаря «Голосу».