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17 березня 2021, Київ 15:13
Новини | Події

Верховній Раді довелося перервати засідання – загорівся пульт для голосування

Через інцидент спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив 15-хвилинну перерву, після якої депутати продовжили роботу.

Засідання Верховної Ради України 17 березня перервали через загоряння одного з пультів голосування, встановлених на робочих місцях депутатів.

Через інцидент спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив 15-хвилинну перерву, після якої депутати продовжили роботу.

Депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко спочатку написав у телеграмі, що задимився пульт у секторі «Голосу».

Пізніше він виклав фото розібраного пульту на робочому місці депутатки від «Голосу» Лесі Валисиленко.

Народні депутати продовжують розгляд поправок до Земельного кодексу.

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