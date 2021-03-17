Верховній Раді довелося перервати засідання – загорівся пульт для голосування

Засідання Верховної Ради України 17 березня перервали через загоряння одного з пультів голосування, встановлених на робочих місцях депутатів.

Через інцидент спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив 15-хвилинну перерву, після якої депутати продовжили роботу.

Депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко спочатку написав у телеграмі, що задимився пульт у секторі «Голосу».

Пізніше він виклав фото розібраного пульту на робочому місці депутатки від «Голосу» Лесі Валисиленко.

Народні депутати продовжують розгляд поправок до Земельного кодексу.