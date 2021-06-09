Десятеро депутатів «Голосу» обговорюють питання виходу з фракції – Васильченко

Десятеро народних депутатів із фракції «Голос» обговорюють питання виходу з фракції та партії, заявила в коментарі Радіо Свобода 9 червня депутатка Галина Васильченко.

«Питання щодо виходу з партії, з фракції ми теж проговорювали, і будемо ще проговорювати… Мене, як і всіх моїх колег, дуже турбує ситуація в партії, і я дуже хотіла би, щоб ми повернулися до тієї демократичної політичної сили, якою вона була на початку, коли створювалася», – розповіла Васильченко.

Вона підтвердила, що серед депутатів, які обговорюють вихід, є Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

«Доволі неприємні історії відбуваються протягом уже майже пів року, і наша десятка зі свого боку робила абсолютно все, аби налагодити ситуацію всередині і відновити демократичні процеси. Ми прийшли з певними цінностями і певними принципами в демократичну політичну силу, коли вона створилася в 2019 році. На превеликий жаль, зараз відбуваються дуже недемократичні процеси всередині партії з боку керівництва партії, і, аналогічно, голова фракції не виконує свої безпосередні обов’язки, вже протягом кількох місяців не скликає фракцію», – зазначила Васильченко.

В коментарі «Українській правді» у пресслужбі партії «Голос» повідомили, що про наміри окремих членів партії вийти із політичної сили керівництву стало відомо із матеріалів у ЗМІ.

«Про можливі наміри деяких членів фракції «Голос» виходити з неї нам відомо виключно з коментарів ЗМІ двох народних депутатів. Партія реагуватиме на конкретні дії, як-то вихід депутатів із фракції», – мовиться в повідомленні.

7 червня шоумен та волонтер, екскандидат у мери Києва Сергій Притула повідомив, що виходить із партії «Голос».

Із березня 2020 року партію очолює Кіра Рудик, яка змінила на цій посаді Святослава Вакарчука. Близько року потому 10 із 20 депутатів фракції «Голос» виступили з відкритим листом, в якому закликали переобрати керівництво партії.