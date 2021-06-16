10 депутатів «Голосу» висловили недовіру керівництву і відділились в окреме об’єднання

Десять членів «Голосу» відділяються в окреме депутатське об’єднання «Справедливість» на знак незгоди з керівництвом фракції та голосуванням у вівторок деякими її членами за законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно. Про це оголосила депутат «Голосу» Олександра Устінова з парламентської трибуни.

«Вчора керівництво нашої партії та фракції, фактично, перетнуло червону лінію і зрадило інтересам своїх виборців і українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру», – заявила Устінова.

До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Устінова заявила, що фракція «Голос» уже п’ять місяців не існує у Верховній Раді, а її керівництво «не представляє інтересів навіть половини партійців» та не слідує передвиборчим обіцянкам, виступаючи проти НАЗК.

З огляду на це, депутати висловлюють недовіру керівникові фракції Ярославу Железняку та вимагають виключення голови фракції Кіри Рудик за більш ніж 60 відсотків прогулів засідань.

У вівторок Рада голосувала за внесення до порядку денного правок щодо відкладення українського дубляжу фільмів. Рішення підтримали 227 депутатів – на один більше від необхідного мінімуму. При цьому за це проголосували 212 депутатів «Слуги народу», 10 позафракційних і п'ять депутатів «Голосу».

Майже відразу депутати з фракції «Голос» подали заяви про відкликання їхніх голосів за включення до порядку денного законопроєктів, які відтерміновують український дубляж у кіно. Про це написала у фейсбуці голова партії Кіра Рудик. Вона додала, що «Голос» не підтримає жодних ініціатив, «покликаних поставити під сумнів закони про українську мову».

Також схожі дописи поширили депутати цієї фракції Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин і Роман Костенко, голоси яких були серед залічених за внесення законопроєкту.

Закон про регламент Верховної Ради України не передбачає процедури «відкликання голосу шляхом подання заяви».