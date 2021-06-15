Рада внесла до порядку денного законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно

Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (№5554).

Відповідну постанову підтримали 227 народних депутатів.

За постанову, яка стосувалася і низки інших законопроєктів, проголосували 212 представників «Слуг народу», п’ять депутатів «Голосу» та 10 позафракційних.

Напередодні законопроєкт що стосується українського дубляжу мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували. Очікується, що комітет зробить це сьогодні.

Автори проєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній йдеться про те, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова».

Представники «Слуги народу» Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова».

16 липня 2021 року набуває чинності норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка зобоֹвֹֹֹ’язує українські телеканали дублювати та озвучувати фільми і серіали державною мовою.