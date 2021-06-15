Депутати з «Голосу» відкликають голоси щодо законопроєкту, який відтерміновує український дубляж у кіно

Народні депутати з фракції «Голос» подали заяви про відкликання їхніх голосів за включення до порядку денного законопроєктів, які відтерміновують український дубляж у кіно. Про це написала у фейсбуці голова партії Кіра Рудик.

«Друзі, рішення про включення в порядок денний законопроєктів 5554 та 5554-1 було помилковим. Ми з моїми колегами з фракції вже подали відповідну заяву про відкликання голосів. Ця помилка відбулась, бо ці законопроєкти були в одному проєкті постанови разом з іншими. Наголошую, мова йде про помилкове включення в порядок денний, а не голосування за закон», – написала Рудик.

Вона додала, що «Голос» не підтримає жодних ініціатив, «покликаних поставити під сумнів закони про українську мову».

Також схожі дописи поширили депутати цієї фракції Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин і Роман Костенко, голоси яких були серед залічених за внесення законопроєкту.

Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (№5554).

Постанову підтримали 227 народних депутатів.

За постанову, яка стосувалася і низки інших законопроєктів, проголосували 212 представників фракції «Слуга народу», п’ять депутатів «Голосу» і 10 позафракційних.

Напередодні законопроєкт, що стосується українського дубляжу, мав розглянути профільний комітет парламенту, але засідання скасували. Очікується, що комітет зробить це сьогодні.

Автори проєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної, що наразі має набути чинності 16 липня. У ній ідеться про те, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова».

Представники «Слуги народу» Микита Потураєв і Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова».

16 липня 2021 року має набувати чинності норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка зобоֹвֹֹֹ'язує українські телеканали дублювати й озвучувати фільми і серіали державною мовою.