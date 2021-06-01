ЗНО з української мови та літератури: тестування пройшли понад 222 тисячі учасників

Тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та української мови і літератури 1 червня пройшли 222 533 учасників, що становить 88,8% від загальної кількості зареєстрованих, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

«Для проходження тестування з української мови з’явилися 68 716 осіб, що становить 54,4%. 75 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 12 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 135 громадських спостерігачів. Найбільше учасників тестування з української мови і літератури – 91,93% зареєстрованих – було зафіксовано у Хмельницькій області, найменше – 81,9% – у Закарпатській. ЗНО з української мови найбільше складали у Києві (77,56%), найменше – у Чернівецькій області (29,25%)», – йдеться в повідомленні.

За даними центру оцінювання якості освіти, завтра у розділі «ЗНО-2021» буде розміщено правильні відповіді до тестів. Результати тестування з української мови і літератури будуть відомі до 25 червня.

«Цьогоріч Верховною Радою було ухвалено закон про звільнення здобувачів повної загальної середньої освіти 2021 року від обов’язкового проходження ДПА у формі ЗНО... Ймовірно, саме через звільнення учасників від обов’язкового проходження ДПА, а також через вужчі можливості для використання результатів сертифікаційної роботи з української мови, значна кількість учасників не з’явилися для проходження цього іспиту», – пояснили у відомстві.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з української мови і літератури «через причини, які не залежали від їхніх дій і волі», можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії, вказали освітяни.

Основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня.