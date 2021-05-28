МОН: ЗНО з математики складали майже 245 тисяч осіб

Тестування основної сесії ЗНО-2021 з математики складали 244 839 осіб, що становить 83,9% від загальної кількості зареєстрованих, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Водночас для проходження тестування з математики (завдання рівня стандарту) з’явилися 9 246 осіб, що становить 11,96% зареєстрованих.

Тестування відбулися 28 травня з дотриманням протиепідемічних заходів.

За даними МОН, 102 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 14 – через ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 159 громадських спостерігачів.

Найбільшу явку учасників на тестування з математики серед регіонів – 87,2% зареєстрованих – зафіксовано у Київській області, найменшу – 72,1% – у Чернівецькій. Тестування з математики (завдання рівня стандарту) найбільше складали у Києві – 21,5%, найменше – 3,6% – у Чернівецькій області.

Результати тестування оголосять до 22 червня, додали у міністерстві.

Там також зауважили, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Наступні тестування основної сесії ЗНО-2021 – з української мови, української мови та літератури – відбудуться 1 червня.

Основна сесія ЗНО розпочалася 21 травня тестуванням із хімії.