В Україні тестуванням з хімії стартувала основна сесія ЗНО-2021

В Україні тестуванням з хімії стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, повідомило Міністерство освіти і науки.

У ньому взяли участь 9885 осіб, що становить 77,6% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбувалося з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Найбільший відсоток учасників від загальної кількості зареєстрованих – 87,5% – зафіксований в Рівненській області, найменший – 58,7% – у Кіровоградській.

Шість учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу. Дотримання процедури тестування контролювали 57 громадських спостерігачів.

Результати тестування з хімії будуть оголошені до 6 червня.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з хімії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Для цього необхідно упродовж п’яти робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Наступні тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться 24 травня (іспанська, німецька та французька мови) та 25 травня (англійська мова).