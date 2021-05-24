У ЗНО з іноземних мов взяли участь 75,96% зареєстрованих на тестування

У зовнішньому незалежному оцінюванні з іспанської, німецької та французької мов взяли участь 75,96% від кількості зареєстрованих на тестування.

За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні взяли 2433 особи.

Для проходження ЗНО з німецької мови з’явилися 1862 особи, французької — 417 осіб, іспанської — 154 особи.

Три учасники ЗНО дочасно завершили виконання сертифікаційної роботи через порушення процедури проведення ЗНО.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж п’ять робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.