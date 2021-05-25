ЗНО з англійської мови складали майже 130 тисяч людей

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови складали майже 130 тисяч людей, повідомило Міністерство освіти і науки України. Це 88,2% від загальної кількості зареєстрованих.

60 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу, 5 – через виявлені у них ознаки гострого респіраторного захворювання.

78 учасників припинили роботу над тестом дочасно через порушення процедури проведення ЗНО. Дотримання процедури тестування контролювали 68 громадських спостерігачів.

Найбільшу явку учасників на пункти тестування з-поміж регіонів – 91,12% – зафіксували в Тернопільській області, найменшу – 82,95% – у Чернівецькій.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Наступне тестування основної сесії ЗНО-2021 – з математики – відбудеться 28 травня.