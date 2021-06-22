У Литві затримали 58 іноземців, які нелегально перетнули кордон із Білоруссю

Протягом доби 21 червня та вночі проти вівторка литовські прикордонними затримали 58 людей, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на прикордонну службу Литви.

За попередніми даними, 54 із затриманих – громадяни Іраку, четверо – Шрі-Ланки. Вони перейшли кордон в Ігналінському районі Литви.

Першу групу з 12 людей затримали вдень 21 червня, вони мали документи громадян Іраку. Друга група перетнула кордон після опівночі у вівторок. У ній було 42 людей без документів, але вони також назвалися іракцями.

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Вранці 22 червня затримали третю групу з чотирьох людей без документів, які стверджують, що вони зі Шрі-Ланки.

Всі затримані попросили притулку в Литві.

Загалом з початку року до Литви поза пунктами пропуску потрапили 498 людей. За весь 2020 рік у цій країні затримали 81 мігранта щ Білорусі, за 2019 – 46, за 2018 рік – 104.

На початку червня Литва звинуватила Олександра Лукашенка в організації кризи мігрантів.