Литва та Естонія звинуватили Росію у порушенні повітряного простору

Литва та Естонія звинуватили Росію у порушенні своїх повітряних просторів військовими літаками. Про це заявили офіційні відомства обох країн.

У середу в литовський МЗС викликали представника посольства Росії, якому було заявлено офіційний протест. У документі мовиться, що напередодні два літаки ВПС Росії перетнули повітряний простір Литви над Балтійським морем, заглибившись на територію країни на один кілометр. Литовська влада вимагає від Росії офіційного пояснення інциденту та заходів, щоб надалі подібне не повторилося.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав дії Росії з міжнародними навчаннями BALTOPS, які проходять у країнах Балтії. У них задіяли близько 4 тисяч військових, 60 літаків і 40 кораблів з 18 країн.

У свою чергу в головному штабі Сил оборони Естонії заявили, що у вівторок два російських військових винищувачі Су-35 без дозволу увійшли в повітряний простір країни в районі острова Хійумаа. МЗС Естонії також викликав тимчасового повіреного в справах РФ і передав йому ноту протесту. Російські військові стверджують, що винищувачі не порушували повітряного простору і що політ проходив за встановленим маршрутом.

У ще одній прибалтійській країні, Латвії, в середу був затриманий громадянин Росії. Його ім'я не розкривається, проте місцеві ЗМІ повідомляють, що затримання пов’язане з кримінальною справою, порушеною раніше проти депутата сейму Латвії Яніса Адамсонс. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.