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У Тихому океані почалися масштабні навчання ВМФ Росії (відео)

У Тихому океані почалися масштабні навчання ВМФ Росії (відео)
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У Тихому океані почалися масштабні навчання ВМФ Росії (відео)

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Росія почала масштабні навчання Військово-морського флоту в Тихому океані. У маневрах беруть участь два десятки надводних бойових кораблів, підводні човни і судна забезпечення. Серед них і флагман Тихоокеанського флоту Росії – ракетний крейсер «Варяг».

Також беруть участь близько 20 літаків і вертольотів: далекосяжні протичовнові літаки Ту-142М3, висотні винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ та інші. У Міністерстві оборони Росії заявили, що тактичні групи подолали близько 4 тисяч кілометрів із пунктів базування і районів несення чергування до місця навчань. Керує маневрами командувач Тихоокеанського флоту адмірал Сергій Авакянц. У російському оборонному відомстві розповіли, що військовослужбовці будуть, серед іншого, відпрацьовувати оборону морських комунікацій і організацію взаємодії оперативного угруповання кораблів і авіації для пошуку і спостереження за підводними човнами і кораблями умовного противника. (Відео Reuters)

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