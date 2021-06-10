Також беруть участь близько 20 літаків і вертольотів: далекосяжні протичовнові літаки Ту-142М3, висотні винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ та інші. У Міністерстві оборони Росії заявили, що тактичні групи подолали близько 4 тисяч кілометрів із пунктів базування і районів несення чергування до місця навчань. Керує маневрами командувач Тихоокеанського флоту адмірал Сергій Авакянц. У російському оборонному відомстві розповіли, що військовослужбовці будуть, серед іншого, відпрацьовувати оборону морських комунікацій і організацію взаємодії оперативного угруповання кораблів і авіації для пошуку і спостереження за підводними човнами і кораблями умовного противника. (Відео Reuters)