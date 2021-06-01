Росія готується провести військові навчання в Арктиці цієї осені

Росія заявила про намір провести цієї осені військові навчання в Арктиці, тим самим ствердивши свою присутність у регіоні.

1 червня командування Північного флоту Росії оголосило про проведення «стратегічних навчань» для перевірки «готовності сил і військ», які несуть службу в Арктиці і навколо неї. Зазначається, що навчання також «забезпечать безпеку» Північного морського шляху.

Зміна клімату робить доступнішими природні ресурси і судноплавні маршрути в Арктиці, що призводить до зростання конкуренції в регіоні.

Через намагання Москви затвердити свій вплив в Арктиці, в останні роки загострилися військові суперечки, і війська Росії та НАТО проводять там навчання, щоб продемонструвати свої амбіції.

В останні роки Москва також посилила свою військову присутність у регіоні, зокрема, розмістивши тут свої сучасні системи протиповітряної оборони С-400.

В міру того, як крижаний покрив в Арктиці зменшується, Росія також сподівається отримати економічний вплив і використовувати судноплавний канал Північного морського шляху для експорту нафти та газу на закордонні ринки. Росія вклала значні кошти в розвиток маршруту, який скорочує шлях до азіатських портів на 15 днів у порівнянні з використанням традиційного маршруту через Суецький канал.