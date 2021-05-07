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07 травня 2021, Київ 09:46
Новини | Міжнародні

Генеральний секретар ООН стурбований недостатністю прогресу в адаптації до змін клімату

Гутерріш закликав спрямувати на «адаптацію і стійкість» щонайменше 50% коштів, передбачених на питання клімату

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш стурбований недостатністю прогресу в адаптації до змін клімату.

«Я глибоко стурбований недостатністю прогресу в адаптації до змін клімату. Люди вже помирають, ферми зазнають невдач, мільйони стикаються з переселенням», – заявив Гутерріш у твітері.

Він закликав спрямувати на «адаптацію і стійкість» щонайменше 50% коштів, передбачених на питання клімату.

22 квітня Служба метеоспостережень Євросоюзу повідомила, що минулий рік у Європі був найспекотнішим за всю історію спостережень – середньорічна температура була принаймні на 0,4 градуси вищою за інші п’ять найтепліших років. У той же час Арктика потерпала від екстремальних лісових пожеж, почасти через брак снігового покриву.

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