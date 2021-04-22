На онлайн-саміті щодо клімату Байден заявив про намір США до 2030 року вдвічі скоротити викиди

Президент США Джо Байден пообіцяв скоротити вдвічі викиди парникових газів у США до 2030 року в порівнянні з рівнями 2005-го. Про це він сказав на початку онлайн-саміту з питань зміни клімату за участі 40 світових лідерів у День Землі 22 квітня.

«Це десятиліття, коли ми повинні ухвалювати рішення, які дозволять уникнути найгірших наслідків кліматичної кризи», – сказав Байден.

За його словами, США до 2030 року планують знизити викиди парникових газів на 50-52% в порівнянні з рівнем 2005 року, а до 2050 року – створити «економіку з нульовими викидами».

Адміністрація Джо Байдена знову приєднала США до Паризької кліматичної угоди 2015 року одразу, як він став президентом, скасувавши вихід із неї колишнього президента Дональда Трампа.

Напередодні саміту Японія, третя за величиною економіка світу, підвищила свою плани щодо скорочення викидів вуглецю до 46 відсотків до 2030 року з раніше заявлених 26 відсотків.

Європейський союз 21 квітня офіційно зобов’язався скоротити викиди до 2030 року щонайменше на 55% в порівнянні з рівнем 1990 року.

Раніше на цьому тижні Великобританія заявила, що має намір до 2035 року скоротити викиди щонайменше на 78 відсотків в порівнянні з базовим рівнем 1990 року.

Дводенна онлайн-зустріч, в якій беруть участь глави Китаю, Росії, Індії, країн Перської затоки, європейські і азійські союзники США, а також острівні держави, розглядається як важлива підготовка до конференції ООН щодо клімату в Глазго (Шотландія) у листопаді.