У Кремлі заявили, що Путін виступить на організованому Вашингтоном саміті зі зміни клімату

Кремль заявляє, що президент Росії Володимир Путін виступить цього тижня на онлайн-саміті зі змін клімату, організованому Сполученими Штатами.

Згідно з повідомленням, Володимир Путін озвучить «підходи Росії в контексті налагодження широкої міжнародної співпраці, спрямованої на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату», йдеться в заяві Кремля від 19 квітня.

Президент США Джо Байден минулого місяця запросив Путіна та інших світових лідерів на онлайн-саміт 22-23 квітня.

Але відтоді відносини між Вашингтоном і Москвою вступили в нову фазу загострення, коли Байден оголосив про санкції проти Росії на тлі нарощування Росією військових сил уздовж кордону на сході України і в Криму, порушення стану здоров’я ув’язненого критика Кремля Олексія Навального, а також нові звинувачення на адресу Росії через участь у вибуху на складі боєприпасів в Чехії в 2014 році.

У березні, анонсуючи саміт, Білий дім заявляв, що його початок припаде на День Землі 22 квітня.

Джо Байден також запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміт. Останній поки участь свою не підтверджував.

Саміт має продемонтрувати прихильність Вашингтона за нової влади до боротьби зі зміною клімату і стати основою для конференції ООН зі зміни клімату, запланованої на листопад цього року в Глазго, Шотландія.

Адміністрація Байдена знову приєднала США до Паризької кліматичної угоди 2015 року, скасувавши вихід з неї колишнього президента Дональда Трампа.

Білий дім заявив, що зміна клімату – це одна з галузей, де можлива співпраця із Китаєм та Росією, навіть попри те, що зв’язки з багатьох інших питань напружені.