Минулий рік у Європі був найспекотнішим за всю історію спостережень – вчені

Минулий рік у Європі був найспекотнішим за всю історію спостережень, в той час як Арктика потерпала від екстремальних лісових пожеж, почасти через брак снігового покриву, що пов’язано зі зміною клімату. Про це 22 квітня попередила Служба метеоспостережень Євросоюзу.

Минулого року середньорічна температура в Європі була найвищою в історії спостережень з 1850 року і принаймні на 0,4 градуси вищою за інші п’ять найтепліших років. У службі зазначили, що всі вони припадають на останнє десятиліття.

Старший науковий співробітник служб Фрея Вамборг наголошує, що у Європі виросли температури у всі пори року.

Температура взимку була на 3,4 градуси вища за середню. Осінь також була найтеплішою, тоді як літні періоди спеки були не такими інтенсивними та тривалими, як у останні роки. Втім, влітку рекордну спеку зафіксували у Франції та Скандинавії.

21 квітня Європарламент, Єврокомісія та представники урядів 27 країн-членів ЄС погодили новий проєкт закону про клімат, який передбачає скорочення викидів парникових газів на 55 відсотків до 2030 року.

Очікується, що цього тижня США оголосять про нові цілі щодо скорочення викидів парникових газів. 22 квітня президент США Джо Байден проведе віртуальних кліматичний саміт світових лідерів.

Саміт цього тижня передує саміту ООН з клімату в Глазго. На зустрічі у листопаді країни представлять оновлені цільові показники викидів відповідно до Паризьких угод.