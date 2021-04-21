Держави ЄС погодили мету щодо скорочення викидів парникових газів на 55%

Європарламент, Єврокомісія та представники урядів 27 країн-членів ЄС погодили новий проєкт закону про клімат, який передбачає скорочення викидів парникових газів на 55 відсотків до 2030 року.

Переговори щодо законопроєкту тривали декілька місяців.

«Це знаменний момент для ЄС і потужний сигнал для світу», – написав у твітері віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс, що відповідає за клімат.

Урядам і парламенту ЄС все одно доведеться офіційно затвердити закон, але політична угода передбачає, що він буде просуватися, незважаючи на протидію з боку зелених, які наполягають, що ухвалених заходів недостатньо.

Очікується, що цього тижня США оголосять про нові цілі щодо скорочення викидів парникових газів. 22 квітня президент США Джо Байден проведе віртуальних кліматичний саміт світових лідерів.

Байден повернув Сполучені Штати до Паризьких кліматичних угод одним з перших указів на посаді.

Саміт цього тижня передує саміту ООН з клімату в Глазго. На зустрічі у листопаді країни представлять оновлені цільові показники викидів відповідно до Паризьких угод.