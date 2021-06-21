США запроваджують санкції проти Білорусі

Сполучені Штати запроваджують санкції проти 16 фізичних та п’яти юридичних осіб у відповідь на репресії з боку режиму Олександра Лукашенка проти представників опозиції та ЗМІ. Про це повідомило Міністерство фінансів США. Таким чином Вашингтон приєднався до санкцій, раніше запроваджених Великою Британією, Канадою та Європейським союзом.

Зазначається, що особи, які потрапили до санкційного переліку, «заподіяли шкоду народу Білорусі своєю діяльністю, пов’язаною з фальсифікацією 9 серпня 2020 року президентських виборів у Білорусі і подальшими жорстокими репресіями проти учасників протесту, журналістів, членів опозиції і громадянського суспільства».

у Мінфіні наголосили, що узгодили цей крок з міжнародними партнерами. Його мета – притягнення до відповідальності режиму Лукашенка за порушення ним міжнародних норм, зокрема інцидент з літаком Ryanair та арешт Романа Протасевича та його подруги.

Під санкції потрапили зокрема білоруський Комітет державної безпеки (КДБ), внутрішні війська країни, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС.

Також санкції запроваджено щодо прессекретаря Лукашенка, командувача внутрішніми військами, голови КДБ Білорусі.

Міністри закордонних справ країн Європейського cоюзу ухвалили рішення запровадити санкції проти 78 фізичних і восьми юридичних осіб із Білорусі, в тому числі причетних до вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня, яку в ЄС вважають актом повітряного піратства.