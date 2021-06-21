Ще 7 країн приєдналися до заборони на польоти білоруських авіакомпаній в аеропорти ЄС

Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєдналися до заборони на допуск у свій повітряний простір і в свої аеропорти для білоруських авіакомпаній, йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія є країнами-кандидатами на вступ до Євросоюзу, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія – члени Європейської економічної зони.

4 червня Рада ЄС оголосила, що впроваджує заборону на використання білоруськими літаками авіапростору країн Євросоюзу і на їхній допуск у європейські аеропорти.

Таке рішення в ЄС ухвалили після примусової посадки в Мінську літака компанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Після приземлення повітряного судна їх затримали.

Крім того, 2 червня Європейське агентство безпеки польотів заборонило авіакомпаніям, які базуються в ЄС, користуватися повітряним простором Білорусі, починаючи з 4 червня.

Україна у відповідь на перехоплення літака Білоруссю 23 травня, з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила українським авіакомпаніям і літакам виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі, а з 29 травня також заборонила білоруським літакам використовувати повітряний простір України.