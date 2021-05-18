Білорусь: члена ініціативної групи Бабарика засудили до 5,5 року колонії

Суд у Мінську присудив 5,5 року колонії посиленого режиму Сергієві Капанцю, члену ініціативної групи опозиційного кандидата на виборах 2020 року Віктора Бабарика. Його звинуватили в сприянні організації масових заворушень і в грубому порушенні громадського порядку, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Капанець нібито передав в бот телеграм-каналу Nexta, визнаного в Білорусі екстремістським, інформацію і відео про переміщення спецтехніки силовиків, а також поширював листівки, передані йому Юрієм Воскресенським. Сам Воскресенський на суд не прийшов.

Капанця також звинуватили в участі в акціях протесту 10 і 11 серпня в Мінську, що, як вказує обвинувачення, нібито виявилося в «блокуванні доріг, викрикувань ним гасел, скоєнні гучних ударів руками, непокорі законним вимогам представників влади».

Сергій Капанець провини не визнав. У своєму останньому слові він зазначив, що під час ознайомлення з постановою у нього склалося враження, що він читає «якусь публікацію «Радянської Білорусі» – настільки тут було все маніпульовано, підтасовано, сфабриковано і величезна кількість бажаного видана за дійсне».

Раніше 18 травня правозахисний центр «Весна» повідомив, що суд у білоруському Бресті визнав винними і оголосив вироки 10 місцевим жителям, яких звинуватили у вивішуванні опудал в обласному центрі, підпалі автопокришок, розфарбовуванні кіоску, закидуванні яйцями та камінням опорного пункту міліції, а також блокуванні залізниці.