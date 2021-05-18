У Білорусі 10 людей засуджені за вивішування опудал і спалювання автопокришок

Суд у білоруському Бресті визнав винними і оголосив вироки 10 місцевим жителям, яких звинуватили у вивішуванні опудал в обласному центрі, підпалі автопокришок, розфарбовуванні кіоску, закидуванні яйцями та камінням опорного пункту міліції, а також блокуванні залізниці, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Фігурантам справи інкримінували умисне приведення в непридатність транспортного засобу або шляхів сполучення, злісне хуліганство і особливо злісне хуліганство.

Вироки становлять від 1 року 9 місяців так званої «хімії» до 5 років колонії.

За версією слідства, фігуранти справи вивісили кілька опудал, які були підписані словами «мент», «ОМОН», «брехун номер один», а також розфарбували кіоск, спалили вночі на дорозі три автопокришки і залишили «протестні» написи на парканах.

«Хімією» в Білорусі називають відбування покарання у виправній колонії відкритого типу. Це теж позбавлення волі, але у відносно легких умовах порівняно зі звичайною колонією. На «хімії» засуджені працюють на будівництві або шкідливому виробництві – звідси і така назва. У Білорусі існує 29 установ відкритого типу.