Білорусь позбавили права провести у 2022 році Чемпіонат світу зі спортивної ходьби

У Мінську у 2022 році не проводитимуть командний Чемпіонат світу зі спортивної ходьби. Відповідне рішення ухвалила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій, повідомляє «Настоящее время».

«Всесвітня рада з легкої атлетики погодилася перенести командний Чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2022 року, спочатку запланований у Мінську», – мовиться у повідомленні організації.

Зазначається, що зараз World Athletics веде переговори з альтернативними містами-організаторами цього заходу і пізніше планує оголосити про нове місце проведення.

В організації наголосили, що змагання перенесли за результатами розгляду спеціального звіту, підготовленого комітетом за ризиками, в якому, зокрема, вказується на невизначеність у дипломатичних відносинах і обмеження на міжнародні поїздки до Білорусі.

Незадовго до ухвалення цього рішення стало відомо, що суд у Мінську заарештував трьох велосипедистів, які брали участь в змаганнях з триатлону. Артем Казимирчик та Юрій Семашко отримали по 15 діб, Олександр Клименко – 14 діб. Причиною затримання спортсменів стали «гасла протестного спрямування», які спортсмени нібито «демонстративно вигукували» під час змагань.

Коментуючи затримання велосипедистів, керівник Білоруського фонду спортивної солідарності (BSSF) Олександра Герасименя повідомила, що про подію будуть проінформовані відповідні міжнародні федерації.

«Саме про можливість таких інцидентів ми застерігали представників міжнародних федерацій та МОК під час кампаній щодо перенесення Чемпіонату світу з хокею та інших турнірів. На жаль, виявилися абсолютно праві і будемо далі відстоювати цю позицію перед міжнародним співтовариством», – зазначила вона.

Мінськ раніше позбавили права проведення Чемпіонату світу з хокею 2021 року. У березні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав старшого сина Олександра Лукашенка – Віктора Лукашенка – новим главою Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі. У травні виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів оголосив про перенесення етапу Кубка світу з біатлону, який повинен був відбутися з 3 по 6 березня 2022 року, з Білорусі до Фінляндії. Рішення було ухвалене «у світлі поточної ситуації в Білорусі».

Крім того, країну позбавили права проводити Чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу, змагання перенесли з Білорусі до Швеції.