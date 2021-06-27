В уряді Литви назвали підготовленим владою Білорусі планом потік мігрантів у країни Балтії

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що за цьогорічним припливом мігрантів у країни Балтії стоять білоруські чиновники. В інтерв’ю балтійському інформпорталу Delfi міністр 27 червня заявила, що це «добре організований» план Мінська, а іммігранти платять до 15 тисяч доларів за перевезення через кордон.

«У нас дійсно є докази причетності білоруських прикордонників до цього процесу, це факт. Це організована діяльність, певна схема, добре організована, спланована. Це великі гроші», – сказала вона.

Цьогоріч понад 550 осіб намагалися незаконно в’їхати в Литву з сусідньої Білорусі, що всемеро більше, ніж за весь 2020 рік, і більш ніж у 12 разів більше, ніж за 2019 рік.

Громадяни Іраку – найбільша група мігрантів, що в’їжджають в Литву з Білорусі, за ними слідують іранці, сирійці та білоруси.

Білотайте назвала таку політику Білорусі формою гібридної війни, вказавши, що немає ознак того, що участь в цьому беруть литовці, але її міністерство стежить за ситуацією.

Міністр назвала приплив мігрантів «проблемою» не тільки для Литви, а й для ЄС. За її словами, Литву використовують як транзитну країну на шляху до інших країн ЄС.

За словами Білотайте, близько 38% кордону Литви з Білоруссю покрито системами відеоспостереження, в найближчому майбутньому влада сподівається дійти до 100 відсотків.

Наразі Литва звернулася за допомогою до Європейського агентства прикордонної і берегової охорони, яке відрядило шістьох своїх співробітників і відправить ще 30 – у липні.

Приплив мігрантів відбувається на тлі напружених відносин між Заходом і Білоруссю. Країни Балтії були одними з найбільш рішучих противників дій Олександра Лукашенка і стали на захист лідерів опозиції.