Білорусь рве зв’язки з ЄС у відповідь на санкції

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

Як повідомило МЗС Білорусі, під час зустрічі послові ЄС «була заявлена тверда позиція білоруської сторони про абсолютну неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну і незалежну державу».

У відповідь на європейські санкції МЗС Білорусі заявило про кілька кроків:

Білорусь припиняє участь в ініціативі ЄС «Східне партнерство».

Білорусь починає реалізацію процедури припинення чинності Угоди про реадмісію з ЄС.

Крім того, Білорусь забороняє в’їзд до країни представникам європейських структур і особам із Євросоюзу, які сприяли запровадженню санкцій.

МЗС відкликало постійного представника Білорусі при ЄС для консультацій і рекомендувало постійному представникові ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселю.

Серед згаданих кроків привертає увагу вихід Білорусі з Угоди з Євросоюзом про реадмісію, тобто про взаємне повернення нелегальних мігрантів. Ця угода є основою для угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Білоруссю. Переговори про ці угоди почалися ще 2014 року і завершилися тільки в січні 2020-го.

Відтак, зокрема, 2020 року вартість розгляду заявки на «шенгенську» візу для громадян Білорусі зменшилася до 35 євро, а для низки некомерційних цілей передбачалося скасування візового збору. Крім того, для білорусів низка візових процедур була спрощена, а термін розгляду заявок скорочувався до 10 днів.

Білорусь в обмін на ці полегшення погодилася за угодою про реадмісію приймати назад власних громадян, громадян третіх держав і осіб без громадянства, що не відповідають чи перестали відповідати критеріям легальності їхнього перебування в ЄС (аналогічне зобов’язання взяв на себе зі свого боку і Євросоюз). Вихід Білорусі з цієї угоди може повернути її візові відносини з ЄС на загальний рівень, без ніяких спрощень.

Олександр Лукашенко й раніше, в часи погіршення відносин Білорусі з Євросоюзом, багато разів погрожував «відкрити» свої кордони з країнами ЄС для біженців зі всього світу, які намагаються дістатися до Євросоюзу.

І нині, як заявили в МЗС Білорусі, «вимушене» припинення чинності Угоди про реадмісію «негативно вплине на взаємодію з Євросоюзом у сфері боротьби з нелегальною міграцією і організованою злочинністю».

Попереднього дня, 27 червня, міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте заявила, що білоруські посадовці відповідальні за хвилю мігрантів, які дісталися до цієї країни з Білорусі цього року. За її словами, це план, «добре організований» білоруською владою.

Оголошення МЗС Білорусі було зроблене через чотири дні по тому, як ЄС наклав додаткові широкі санкції на основні продукти білоруського експорту і на доступ країни до фінансів із ЄС у відповідь на «ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі і жорстоке придушення громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів, а також на примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську 23 травня і пов’язаного з цим затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги».

Попередні пакети санкцій Євросоюзу і ширше санкцій Заходу щодо Білорусі були спрямовані проти чільних посадовців влади Лукашенка і низки державних організацій і компаній через жорстоке придушення владою країни опозиційних сил після минулорічних президентських виборів, оголошені результати яких про «перемогу» Лукашенка широко вважають сфальсифікованими і в Білорусі, і на Заході.