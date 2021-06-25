Білорусь: Протасевича і Сапегу перевели з СІЗО під домашній арешт

Колишнього головного редактора опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича і його подругу, росіянку Софію Сапегу, затриманих у Мінську після екстреної посадки рейсу Ryanair, перевели з СІЗО КДБ Білорусі під домашній арешт. Про це російській службі ВВС розповіли батьки затриманих.

За їх словами, зараз Протасевич і Сапега живуть на різних орендованих квартирах в Мінську. Батьки Сапеги зазначили, що вона під домашнім арештом вже два-три дні.

Посольство Росії у Мінську підтвердило інформацію про пом’якшення запобіжного заходу росіянки.

Для родичів затриманих їх переведення під домашній арешт став несподіванкою. Батько Романа Протасевича Дмитро Протасевич не виключив, що його син може бути втягнутий в якусь політичну гру. За його інформацією, білоруська влада не знімала звинувачень з Протасевича та Сапеги.

Протасевича та Сапегу затримали 23 травня після примусової посадки в Мінську через помилкове повідомлення про загрозу мінування літака авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Телеграм-канал NEXTA докладно писав про масові протести противників Олександра Лукашенка, які почалися у серпні минулого року. Останнім часом Протасевич вів телеграм-канал «Білорусь головного мозку» і жив у Литві.

Влада Білорусі включила Протасевича до списку людей, обвинувачених в тероризмі. Проти нього були заведені справи за статтями про організацію масових заворушень в Мінську і розпалюванні соціальної ворожнечі до представників влади та міліції. Його підозрюють також у розголошенні держтаємниці та «образі президента».

Росіянку Софію Сапегу підозрюють в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок, а також в розпалюванні соціальної ворожнечі.