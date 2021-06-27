У фотографіях: Як виглядають санкції ЄС проти Білорусі?

24 червня Євросоюз запровадив нові санкції проти Білорусі. Такою є відповідь ЄС на захоплення літака Ryanair і подальший арешт двох журналістів, які були на борту літака: білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги, росіянки Софії Сапеги. Ось деякі з компаній і галузей, явно пов'язаних із Олександром Лукашенком, яким зараз заборонено торгувати з країнами ЄС.

Виробник великогабаритних кар'єрних машин і авіаційних буксирів базується в Жодіно, на схід від Мінська. На «БелАЗі» працює понад 10 тисяч людей. У 2020 році компанія виробила близько 350 вантажівок.

Білорусь – другий за величиною постачальник калійних добрив у світі після Канади. Практично весь експорт калійних добрив із Білорусі відправляється з литовського порту Клайпеда в ЄС. На думку аналітиків, білоруський експорт калійних добрив тепер, швидше за все, буде перенаправлений через російські порти. Поставки калію є основним джерелом доларових доходів для бюджету Булорусі.

На автомобільному заводі, відомому в основному своїми вантажівками і автобусами, працює близько 15 тисяч робітників. У 2019 році компанія повідомила про збитки майже на 200 000 доларів, тоді як торік МАЗ отримав мізерний прибуток у розмірі 56 000 доларів. Більшість білоруських автомобілів, які йдуть на експорт, надходять покупцям у Росії та інших країнах, що постали на теренах колишнього Радянського Союзу.

Нові санкції ЄС забороняють країнам Євросоюзу торгувати з Білоруссю товарами, які використовуються для «виробництва тютюнових виробів». Сюди входять фільтри, папір та обладнання для виготовлення цигарок. Білоруська Гродненська тютюнова фабрика виробляє мільйони цигарок щодня. Незвично виняткові санкції, ймовірно, дозволять продовжити на фабриці ліцензійне виробництво та експорт цигарок іноземних брендів.

В оголошених раніше в червні санкціях ЄС заборонив будь-яким літакам білоруських перевізників користуватися аеропортами країни ЄС та пролітати через повітряний простір держав Євросоюзу. Національний перевізник Білорусі «Белавіа» скасував декілька маршрутів. Наприкінці травня літак, який прямував до Іспанії, був змушений розвернутися в повітрі і повернутися до Мінська після того, як пілоти дізналися, що літаку може бути заборонено перетинати повітряний простір Франції.

Нафтопродукти

24 червня ЄС оголосив про зупинку імпорту різних нафтопродуктів, вироблених у Білорусі чи експортованих з цієї країни. Сира нафта, ймовірно, забороні не підлягає. Значна частина експортованої нафти з Білорусі переробляється з російської нафти.

Останні санкції ЄС також обмежують торгівлю технологіями спостереження, обмежують доступ до фінансових ринків та встановлюють додаткові обмеження на продаж зброї.

Попередні західні санкції також вдарили по компаніях та особах, тісно пов'язаних із Лукашенком. Ці попередні санкції стали відповіддю ЄС на жорстокі репресії з боку білоруської влади після минулорічних суперечливих президентських виборів, які білоруська опозиція та чимало країн вважають сфальсифікованими та не визнають їх.

Після виборів 9 серпня 2020 року у Білорусі були затримані та ув'язнені тисячі протестувальників і представників опозиції.