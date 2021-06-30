Сфера туризму повністю не відновиться до 2023 року – ООН

Стагнація в туристичній галузі у 2021 році триватиме, сфера туризму повністю відновиться не раніше ніж 2023 року, йдеться в доповіді Конференції ООН із торгівлі й розвитку (UNCTAD) і Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

Як йдеться в доповіді, в 2020 році через пандемію коронавірусного захворювання COVID-19 кількість поїздок у світі скоротилася на 73% порівняно з допандемічним періодом, через що збитки в галузі туризму і суміжних секторах склали 2,4 трильйони доларів.

«Перспективи на цей рік не виглядають набагато кращими», – заявив Ральф Петерс, представник відділу аналізу торгівлі UNCTAD.

За його словами, перші три місяці цього року «знову були поганими, поїздок було небагато».

«Ми очікуємо певного покращення у другій половині року, принаймні для Північної Америки та Європи», – сказав він агенції Reuters, згадавши при цьому вакцинацію від COVID-19.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.