Від 25 червня вакциновані українці зможуть в’їжджати до Німеччини

Громадяни України, повністю вакциновані від коронавірусної хвороби COVID-19 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), із 25 червня зможуть в’їжджати до Німеччини з метою відвідання близьких і друзів, а також із туристичною метою, повідомило посольство Німеччини в Україні.

«Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим», – йдеться в повідомленні.

За даними посольства, право в’їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, зазначених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха (йдеться про препарати компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen), якщо з дня щеплення останньою необхідною дозою вакцини або вакциною, яка потребує однієї дози, пройшло щонайменше 14 днів.

«Наразі це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування», – йдеться в повідомленні.

Для в’їзду необхідно надати цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій чи паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовами.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 1 834 971 людину, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 490 376.

Нині Україна використовує три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників (Індії і Південної Кореї) і китайську CoronaVac від Sinovac Biotech.