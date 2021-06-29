Австралія розширює локдаун, Британія планує зняти обмеження в липні, попри штам «Дельта»

Від 29 червня ще кілька міст Австралії запровадили локдаун через поширення штаму коронавірусу «Дельта», що призвів до нового спалаху COVID-19, тим часом Гонконг заборонив рейси з Великої Британії через збільшення кількості випадків там.

Австралійські міста Перт і Брісбен приєдналися до Сіднея і Дарвіна і запровадили локдаун у той час, як влада намагається стримати поширення інфекції.

Попри те, що варіант «Дельта» призводить до зростання кількості випадків і у Великій Британії, міністр охорони здоров’я цієї країни Саджид Джавід заявив, що всі обмеження в Англії все ще планують зняти 19 липня.

Джавід сказав законодавцям, що, за намірами уряду, до того часу, коли вся країна повністю зніме карантинні обмеження, дві третини дорослого населення повинні мати дві дози вакцини.

Протягом останніх тижнів кількість випадків COVID-19 у Британії зросла в той час, як британська влада послабила обмеження. Понад 95 відсотків заражень COVID-19 у Великій Британії зараз припадає на штам «Дельта».

Вчені заявляють, що цей штам є набагато більш заразним, ніж попередні версії коронавірусу, хоча в країнах з високим рівнем вакцинації рівень шпиталізацій і смертності – відносно низький.

Гонконг заявив, що забороняє всі пасажирські рейси з Британії, починаючи з 1 липня через епідемічну ситуацію там.

Туреччина також зупинила рейси із Бангладеш, Бразилії, ПАР, Індії, Непалу та Шрі-Ланки через нові варіанти коронавірусу.

У Німеччині частка випадків COVID-19, спричинених «Деьтою», більш ніж подвоїлася за тиждень і зараз становить щонайменше 36 відсотків інфекцій, заявили представники сфери охорони здоров’я.

Очікується, що штам набере сили протягом літа, оскільки кількість випадків, спричинених цим варіантом, також зростає у низці інших країн.

Водночас Італія стала «вільною від масок» 28 червня, це означає, що маски для обличчя більше не є обов’язковими для носіння на вулиці.

Штам «Дельта» призводить до сплеску випадків COVID-19 в Азії та Африці, що змушує кілька країн оголосити про нові обмеження.