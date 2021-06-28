Росія: у Москві й Петербурзі зафіксували рекордний рівень смертності від COVID-19

У Москві і Санкт-Петербурзі зафіксували рекордні добові рівні смертей від коронавірусного захворювання COVID-19 у той час, як Росія бореться з новим спалахом хвороби.

У Москві 28 червня заявили, що зареєстрували 124 смертельні випадки за попередні 24 години, через день після того, як російська столиця вперше перевищила 100 смертей щодня. Тим часом, у Санкт-Петербурзі було зареєстровано 110 смертей.

Загальна кількість смертей від COVID-19 у Росії за останні 24 години становила 611, заявила 28 червня урядова робоча група з питань коронавірусу.

Від початку пандемії в Росії, за офіційними даними, від коронавірусного захворювання померли 133 893 людей. Ці дані, як вважають, можуть бути значно вищими.

Нинішній спалах COVID-19 у Росії пов’язують із штамом коронавірусу «Дельта», який вперше був виявлений в Індії і вважається більш заразним.

За останню добу в Росії виявили 21 650 нових випадків хвороби. Загалом від початку пандемії, за даними влади, заразилися майже 5,5 мільйона росіян.