У Росії зафіксували максимум смертей від COVID-19 у 2021 році

У Росії 26 червня зафіксований максимум смертей від COVID-19 у 2021 році, свідчить статистика місцевого оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби.

За добу російська влада визнала смерть 619 хворих, це максимальний показник з 25 грудня, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За добу виявили 21 665 нових випадків захворювання. Востаннє більше інфікованих було наприкінці січня, коли спадав пік другої хвилі пандемії. Загальна кількість виявлених випадків у країні зросла до 5 430 753. Влада неодноразово констатувала, що кількість хворих може бути в рази більше офіційно зафіксованого показника.

Офіційно від початку пандемії у Росії від COVID-19 померли 132 683 людини. Демографи вважають цю оцінку заниженою в рази, це побічно визнавала і влада. Однак зміна цього показника може показувати динаміку розвитку пандемії в Росії. За даними «Росстату», з початку пандемії і до травня 2021 року у Росії померло на 431 141 людину більше, ніж передбачалося статистикою. Переважну більшість цих смертей можна віднести до жертв пандемії, впевнені демографи.